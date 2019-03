Giù il comparto tecnologico a Milano (-1,87%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

mid-cap

Reply

bassa capitalizzazione

It Way

Tiscali

Eurotech

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 54.544,7 in diminuzione di 1.030,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 483 dopo aver avviato la seduta a 486.Nel, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,00% sui valori precedenti.Tra leitaliane, composto ribasso per, in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice tecnologia, retrocede, con un ribasso dell'1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.