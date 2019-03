Il Comparto immobiliare italiano interrompe la serie di quattro rialzi consecutivi (-1,21%)

comparto immobiliare italiano

indice EURO STOXX

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

media capitalizzazione

IGD

Ftse SmallCap

Restart

Nova Re

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'L'ha chiuso la giornata a quota 12.689,94, in diminuzione dell'1,21%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 362,84, dopo che ha esordito a 364,72.Tra i titoli adell'indice immobiliare, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,15%.Tra le azioni del, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,82%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,19%.