Maire Tecnimont, contratto servizi in Belgio per 90 milioni

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Tecnimont controllata disi è aggiudicata un contratto per i(EPCM) e, per un nuovo impianto di deidrogenazione del propano (PDH, propane dehydrogenation), incluse le relative Utilities e Interconnections,, Gruppo leader nella fornitura di soluzioni innovative nel campo delle poliolefine, prodotti chimici e fertilizzanti.Il nuovo complesso, che sarà situato nel sito produttivo già esistente di Borealis a Kallo,, avrà una capacità produttiva a regime pari a 750.000 tonnellate all'anno, rendendolo uno dei più grandi ed efficienti impianti al mondo.Il, su base rimborsabile.Il nuovo impianto PDH di Kallo sarà realizzato presso un sito produttivo di Borealis già esistente, selezionato sulla base dell’eccellente posizione logistica, nonché per la comprovata esperienza nella produzione di propilene, ma anche con l’obiettivo di sfruttare le sinergie con l’unità PDH già esistente. Il nuovo impianto impiegherà la tecnologia Oleflex di Honeywell UOP, una scelta affidabile e sostenibile, ampiamente utilizzata per la produzione specifica di propilene.