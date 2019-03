Air France - KLM, traffico in crescita a febbraio del 4,1%

Air France - KLM

(Teleborsa) -. I passeggeri sono risultati complessivamente in, con Air France KLM che ne ha trasportati 6,1 milioni (+3,4%) e900 mila (+9%).A livello diuna misura della redditività delle compagnie aeree, il vettore d'oltralpe ha riportato unacon un fattore di carico in aumento di 0,1 punti all'86,6%. Il contributo più forte arriva dal corto-medio raggio (+4%) ma fa bene anche il lungo raggio (+1,6%). Per Transavia si registra un aumento della redditività del 12,9% con loard factor in forte aumento al 92,7%.L'attivitàregistra un, ma il load factor scende di 0,4 punti al 60,1%.