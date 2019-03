Banche: donna un dipendente su due, ma poche ai vertici

(Teleborsa) - Laè che, nel mercato del lavoro bancario, la. Secondo una indagine della Fabi - Federazione Autonoma Bancari Italiani - relativa ai primi otto gruppi bancari del Paese,. Sul totale di 264.990 addetti, il 47,9% degli addetti sono donne (126.927 unità), mentre il 52,1% sono uomini (138.071 unità). Negli istituti di credito di dimensione più piccola le donneLaè che bisogna ancora fare i conti con la parolaIlinfatti, resta concentrato in. Per quanto riguarda il turnover e i nuovi "ingressi", si registra un sostanziale equilibrio con il 49% circa degli assunti di genere femminile e il 51% circa di genere maschile. Nei ruoli manageriali non apicali, solo lo 0,5% sono donne, percentuale che risulta ancora più bassa nei ruoli apicali.- "Nonostante la presenza femminile sia in aumento, rimane netta la disparità nello sviluppo professionale.. Nel prossimo contratto nazionale la Fabi si batterà affinchè si colmi il gap fra uomini e donne, sia in termini di carriera sia in termini di qualità della vita professionale", dichiara il Segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.