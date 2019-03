Il Fatto Quotidiano verso l'AIM Italia: presentata domanda ammissione

(Teleborsa) -, editore della testata Il Fatto Quotidiano e di diversi prodotti editoriali e multimediali, annuncia di aver presentato laalle negoziazioni sul mercato, organizzato e gestito da Borsa Italiana. La domanda di pre-ammissione era stata presentata a metà febbraio. L'ammissione è prevista per, con debutto fissato perSEIF ha spiegato che intende, che prevede uno sviluppo in chiavee data driven e una diversificazione del portafoglio di prodotti, con particolare attenzione allae allo sviluppo di Loft, piattaforma di contenuti per laIl collocamento prevede l'offerta di. Alle azioni ordinarie sono abbinati gratuitamente idenominati "Warrant SEIF 2019-2021".Advance SIM agisce nel ruolo di Nomad e Joint Global Coordinator, Fidentiis nel ruolo di Joint Global Coordinator e Emintad Italy in qualità di financial advisor. Directa SIM è l’intermediario finanziario incaricato della ricezione di ordini per il segmento retail.