In rosso Wall Street

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,78% sul, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, loha perso lo 0,81%, terminando la seduta a 2.748,93 punti. Variazioni negative per il(-1,2%), come l'S&P 100 (-0,8%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,37%),(-1,06%) e(-0,92%).Tra i(+1,11%) e(+1,08%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,51%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.(+4,84%),(+2,80%),(+2,39%) e(+1,39%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,42%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,95%.Affonda, con un ribasso del 3,33%.