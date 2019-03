Modesto recupero per il comparto chimico italiano (+0,47%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

Aquafil

(Teleborsa) - Andamento moderato per l', che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio delche ha chiuso sottotono.Ilha aperto a 17.579,5, in recupero dello 0,47% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,53% a 1.010.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,12% sui valori precedenti.