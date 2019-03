Pesante il comparto italiano auto e ricambi (-1,01%), scambi negativi per Fiat Chrysler

settore automotive dell'Italia

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha aperto a 189.526,3, in discesa di 1.937 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 462, dopo aver avviato la seduta a 468.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,33%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.Tra ledi Piazza Affari, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,40%.scende dell'1,28%.