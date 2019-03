Il comparto beni industriali a Milano si muove verso il basso (-0,88%)

settore infrastrutture e impiantistica

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

grande capitalizzazione

Atlantia

mid-cap

Cerved Group

Piovan

Italmobiliare

bassa capitalizzazione

Biancamano

Bastogi

Servizi Italia

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'Ilsi attesta a 32.523,4 al di sotto di 288,4 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,36%, dopo un inizio di seduta a quota 799.Tra le azioni italiane adel comparto beni industriali, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, a picco, che presenta un pessimo -13,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,23%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,60%.scende dell'1,56%.Calo deciso per, che segna un -1%.