Partito il progetto di telecomunicazione satellitare per il Nepal

(Teleborsa) - L’autorità delle telecomunicazioni delhanno siglato un accordo grazie al quale Thales Alenia Spaceil sistema nazionale per ledel Nepal.Questo accordo segue lasiglata lo scorso 5 Marzo, a Parigi, dal Ministro della Comunicazione e Informatica del Nepal,, e dal Segretario di Stato del Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Francia,Un, che deve ancora essere denominato dal Nepal, verrà2 e sarà posizionato a 123.3° in uno slot orbitale riservato al Nepal. Si baserà sulla soluzione del sistema satellitare nazionalesviluppata da Thales Alenia Space.La missione principale è quella di rendere, per servizi di punta come la telemedicina, l'e-learning, e-government, la gestione dei disastri, insieme a prestazioni di servizi televisivi digitali diretti (Direct-to-Home) via satellite e di backhaul per la telefonia mobile. I servizi di comunicazione versatili e diffusi forniti dal satellite hanno il compito primario di, in modo particolare quello delle aree rurali.