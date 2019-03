Saipem, la Fondazione LHS regala un mini van per le cure oncologiche

Saipem

(Teleborsa) -, attenta da sempre ad essere presente nel sociale,la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di cui è Charity partner. In questa occasione la Fondazione LHS, appositamente costituita dalla società specializzata nella costruzione di infrastrutture energetiche nel 2010 per tutelare le attività in ambito salute e sicurezza,Il mezzo saràcon cui si offrirà, grazie a una rete di più di 60 volontari, il trasposto dei pazienti per le cure necessarie.I viaggi effettuati nell'ambito di questo servizio ogni giorno nella città di Milano sono circa trenta, destinati soprattutto a persone che vivono sole o impossibilitate a spostarsi con facilità. Il servizio è rivolto anche a bambini e adolescenti residenti fuori provincia ma che alloggiano con i loro familiari a Milano. A loro LILT offre anche la possibilità di soggiornare per il periodo delle cure nelle tre Case del Cuore disponibili in città, nei pressi degli ospedali.L'acquisto del mezzo è stato reso possibile grazie a unaa margine delle iniziative della Milano Marathon. La cerimonia di consegna si è svolta presso gli spazi de La Cucina Italiana a piazza Cadorna, famosa scuola di cucina, e ha previsto anche l'applicazione del logo di Fondazione LHS sul mini van.Saipem e la Fondazione LHS nel 2018 hanno promosso per il 6° anno consecutivo la partecipazione alla Milano Relay Marathon e sostenuto il Charity Program, il programma di solidarietà creato e sostenuto da Milano Marathon che consente a tutti i runner di sostenere un'Organizzazione Non Profit, aiutandola a raccogliere donazioni., la cui missione è contribuire alla crescita di una cultura della salute e della sicurezza sia all'interno di Saipem, che in altri contesti e più in generale nella comunità, l'anno scorso,Campionessa di solidarietà per Saipem, Elisa Patania che ha corso individualmente l'intera maratona, raccogliendo più di 3.500 euro a favore di LILT.