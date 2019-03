AEFFE chiude l'anno con utili e ricavi in forte crescita

Aeffe

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2018 con un, in crescita del 46% rispetto ai 11,5 milioni di Euro del 2017. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea, convocata per il giorno 18 aprile 2019, di destinare l'utile a riserva.sono stati pari a 346,6 milioni di euro, con una cambi costanti e del 10,9% a cambi correnti rispetto ai 312,6 milioni di euro del 2017. L' Ebitda pari a 43,3 milioni di euro, registra un incremento del 18,5% rispetto ai 36,6 milioni di euro del 2017.Indebitamento finanziario netto pari a 31,3 milioni di Euro, rispetto ai 50,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, con un miglioramento di 19,3 milioni di Euro (-38,1%).Il Consiglio ha deliberato di richiedere all’Assemblea l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Più in particolare, la società potrà acquistare e disporre, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 10% del capitale sociale della stessa.