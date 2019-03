Caltagirone chiude 2018 con utile e ricavi in crescita

Cementir

(Teleborsa) -, in aumento dai 90,3 milioni di euro del 2017, di cui 60,6 milioni di euro di competenza del Gruppo (48,9 milioni di euro al 31 dicembre 2017). Proposto unper azione in aumento di oltre il 16% rispetto all’anno precedente.sono stati pari adi euro, in aumento del 2,8% rispetto al precedente esercizio (1,48 miliardi di euro).Il Margine operativo lordo tuttavia è sceso a 234,3 milioni di euro (248,7 milioni di euro nel precedente esercizio). Il risultato è attribuibile principalmente alla controllatache ha beneficiato, tra l’altro, del contributo di Lehigh White Cement Company per 17,1 milioni di euro ed è influenzato negativamente per 26 milioni di euro dalla prudente valutazione di possibili rischi derivanti da lavori in corso di realizzazione da parte del Gruppo Vianini Lavori. Il Risultato operativo si è attestato a 126 milioni di euro (127,7 milioni di euro nel 2017).L'è pari a 409,5 milioni di euro (599,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017). Patrimonio Netto complessivo a 2,069 miliardi di euro (2,071 miliardi di euro al 31 dicembre 2017) di cui 1,029 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,019 miliardi di euro al 31 dicembre 2017).