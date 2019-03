Eni, avviati due nuovi impianti fotovoltaici in Pakistan e Tunisia

Eni

continua a mantenerenei Paesi in cui opera. Nell'ambito della strategia di transizione energetica, Eni ha avviato la costruzione di, attraverso le controllate Eni New Energy Pakistan e Eni Tunisia BV.Lea sostegno delle operazioni upstream forniranno energia verde operando in configurazione offgrid e si erigeranno rispettivamente in prossimità del campo a gas die nella concessione petrolifera diI due progetti, che permetteranno di velocizzare ilavviato da Eni, sono tra i primi e i più significativi al mondo nel loro genere e consentiranno, grazie alla loro realizzazione,In particolar modo, l'impianto fotovoltaico di Adam ha una capacità di picco di 5MW e l'energia prodotta sarà utilizzata direttamente dal sito industriale con lo scopo di diminuire i consumi di gas che permetteranno di abbattere l'emissione in atmosfera di oltre 6.500 tonnellate/ anno di CO2. Quello di Bhit invece, con una capacità di picco di 10MW, produrrà circa 20 GWh/anno, permettendo un utilizzo interno che ridurrà l'emissione di gas di 140.000 tonnellate di Co2 nei prossimi 10 anni.con i sistemi tradizionali nei siti industriali dove opera, valorizzando tecnologicamente ed economicamente la sinergia tra gas e rinnovabili.