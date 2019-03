Gran Bretagna, May alla prova finale: "Senza l’accordo non c’è Brexit"

(Teleborsa) - "Questo è il momento e il tempo. Se l’accordo non sarà approvato non ci sarà alcuna Brexit”. È quasi senza vocenel parlare al Parlamento inglese in vista del voto cruciale di stasera sulla Brexit La premier britannica ha voluto rivolgere un ultimo appello ai deputati che potrebbero sancire l’affondo definitivo dell’accordo proposto dal governo inglese e ridiscusso con l’UE tramite Jean-Claude Juncker.", ha incalzato May riferendosi ai tories più oltranzisti capeggiati dall'ex ministro Boris Johnson, pronti a votare contro."Non possiamo servire il nostro Paese ribaltando una decisione democratica del popolo britannico", ha continuato. "", ha voluto specificare a chi le chiedeva di indire un secondo referendumPer il primo ministro, l’accordo ora è stato migliorato e dà garanzie "legalmente vincolanti" sul backstop, al contrario di quanto invece dichiarato dal ministro della Giustizia britannico, Geoffrey Cox.Nel suo intervento al Parlamento, il legale del Governo ha sì confermato che gli accordi sul backstop con l’UE sono “legalmente vincolanti”, ma ha specificato che non ci sarà la possibilità di uscire unilateralmente dal regime di backstop e che l’Irlanda del Nord rischia comunque di rimanere legata all’Unione Europea.Le parole di Cox hanno ridato fiato ai. Durante il dibattito è stato lo stesso Corbyn a chiarire che "dopo tre mesi di lavori" non c’è stato "alcun singolo cambiamento" al testo che rimane un "brutto accordo", confermando la contrarietà a un progetto che "mette a rischio il tenore di vita delle persone", i posti di lavoro e il servizio sanitario nazionale.