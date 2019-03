Juventus nervosa in Borsa aspettando la sfida con l'Atletico

Juventus

(Teleborsa) - Giornata no per la, che mostra una perdita del 2,39% in Borsa, avvertendo la tensione pre partita. Stasera si giocherà la partita chiave per la Champions League contro l'Atletico Madrid, una strada tutta in salita per i bianconeri che hanno ben poche chance di farcela nel match di ritorno dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata al Wanda Metropolitano.Occhi puntati dunque su Torino, dove stasera l'allenatore Massimiliano Allegri tenterà una mission impossible, aggiudicandosi la qualificazione agli ottavi di finale. Al di là dello spirito puramente sportivo, la qualificazione in Champions avrebbe impatti economici non trascurabili per il club bianconero quantificabili in qualche decina di milione di euro. Secondo gli analisti di Websim, infatti, la potenziale perdita si aggirerebbe sui 40 milioni: la qualificazione agli ottavi avrebbe un valore in potenziali entrate di 10,5 milioni, la semifinale ne varrebbe 12 milioni, la finale 15 milioni più un bonus di 4 milioni per l'eventuale vittoria.Il trend dellamostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,253 Euro, mentre i supporti sono stimati a 1,213. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,293.