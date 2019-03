OPA Damiani, adesioni oltre il 30%

Damiani

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA ) totalitaria promossa da Leading Jewels sulle azioni ordinarie Damiani , risulta che oggi, 12 marzo 2019, sono state presentate 53.768 richieste di adesioni.Dall'inizio dell'offerta sono pertanto state presentate complessivamente 2.969.499 adesioni, pari al 32,17% dell'offerta., come prorogato (inizialmente la chiusura era prevista per il 1° marzo).Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 marzo 2019 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.