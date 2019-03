Rinnovabili, Cosentino (ENI): puntare su ruolo gas naturale

ENI

(Teleborsa) - "condivide gli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto al climate change", ma per arrivare alla decarbonizzazione "sono essenziali alcune scelte". Lo ha detto, nel corso di un'audizione oggi presso la Commissione Attività produttive della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al Piano nazionale Energia e Clima per il 2030.ENI ritiene l'affermazione del "ruolo del gas naturale come indispensabile per il sistema energetico nazionale" - ha precisato Cosentino - aggiungendo che il Gruppo predilige strategie che "puntano sul mix gas naturale-rinnovabili".