Usa, Futures in positivo dopo dato sull'inflazione americana

(Teleborsa) - Giornata partita con fatica per i principali listini europei e per iche vedono, dopo l'attesa del responso del Parlamento britannico per la spinosa questione Brexit, il dato macro sui prezzi al consumo statunitensi riportarne i valori in territorio positivo.A meno di un'ora dall'Opening Bell, anticipato grazie al fuso orario già in vigore negli States, i principali derivati a stelle e strisce superano la parità. A dispetto di quello collegato al, il future sule quello sullo