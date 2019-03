Codice appalti, rischio di aumenti in bolletta

(Teleborsa) - ARERA scende in campo contro l’applicazione dell’articolo 117 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. Lgs 18 aprile 2016 n. 50), che prevede l'obbligo di esternalizzare i servizi anche per i concessionari operanti nei settori energia, reti e ambiente.Secondo l’Autorità, ciò significherebbe svuotare l’attività, "sostanzialmente privandoli delle funzioni proprie del servizio", rendendoli così semplici soggetti appaltatori e mettendo a rischio "la continuità e qualità di servizi essenziali come quelli della distribuzione di energia elettrica e della gestione dei rifiuti".L’esternalizzazione inoltre porterebbe anche "un prevedibile aumento dei costi economici e sociali", arrivando a incidere sulle bollette di famiglie e imprese, oltre a una ricaduta in termini occupazionali per l’azienda stessa.Secondo ARERA, infine, l’articolo 177 non avrebbe riferimento in norme comunitarie, in particolare rispetto alla disciplina dettata dalla direttiva 2014/23/UE o da altre direttive europee in materia di concessioni.