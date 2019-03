Energica Motors emette nuove azioni su richiesta conversione Atlas

Energica Motor

(Teleborsa) -annuncia l'emissione diordinarie, aventi godimento nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi.Tali nuove azioni sono state assegnate in data odierna a seguito della ricezione, in data 8 marzo 2019, dellada parte di, di parte delladel prestito obbligazionario, emessa in data 31 gennaio 2019. Della terza tranche del prestito obbligazionario residuano ancora 15 bond da convertire.In conseguenza di questa emissione, il capitale sociale risulterà essere pari a 159 mila euro circa suddiviso in 15.899.984 azioni ordinarie.