Fonsai, annullate condanne a Jonella Ligresti ed ex Ad. Stop a 2400 rimborsi

(Teleborsa) - Dopo sei anniLaha dichiarato, infatti, la propria incompetenza territoriale per la vicenda e ha inviato gli atti al. I giudici hanno così cancellato le condanne pronunciate in primo grado, nel 2016, dal tribunale del capoluogo piemontese: sei anni per falso in bilancio e aggiotaggio a(che è morto nel maggio del 2018 a 86 anni), cinque anni e otto mesi allacinque anni e tre mesi all'due anni e sei mesi all'A sollevare laera statoe la Corte d'Appello di Torino gli ha dato ragione. Se è vero che la sede della compagnia si trovava a Torino, per i giudici torinesi è da Milano che sarebbero partite le presunte false comunicazioni al mercato relative al progetto di bilancio del 2010 della compagnia assicurativa Fondiaria Sai – all'epoca– che poi sarebbero state pubblicate sul Nis, la piattaforma di Borsa Italiana, dando vita al presunto aggiotaggio. Dunque l'aggiotaggio informativo, se accertato, era da considerarsi consumato a Milano dove si trova la Borsa.Secondo le, gli imputati avrebbero ridotto le riserve di bilancio, rassicurando però i soci sulla buona salute di Fonsai. Ma la loro gestione avrebbe poi portato a unche poi venne ceduta alla bolognese Unipol.Ora ia quanto pare fin dalle indagini preliminari, con tutte le conseguenze che ne derivano.A rimetterci saranno, innanzitutto,che si sono costituiti parte civile che si vedranno. Un danno non ancora stato quantificato che, secondo le stime dei consulenti, si sarebbe potuto aggirare intorno adei quali, con la prescrizione ormai dietro l'angolo, gli azionisti potrebbero non vedere mai un euro.