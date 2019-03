Gamenet, risultati 2018 in forte crescita. Titolo in rally

Gamenet

(Teleborsa) - Grande giornata per Gamenet, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,55%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati finanziari del 2018 annunciati oggi dalla stessa società. L'esercizio si è chiuso con ricavi consolidati pari a euro 646,1 milioni, in crescita del 4,3% rispetto al 2017 (+0,2% su base pro forma). L' Ebitda è aumentato a 104,7 milioni rispetto agli 82,1 milioni del 2017 (+27,6%). L'Ebit è pari a euro 41,5 milioni rispetto a euro 19,8 milioni del precedente esercizio.Il Risultato ante imposte è pari a euro 10,3 milioni contro euro 3,2 milioni del precedente esercizio. Il Risultato netto si è attestato a euro 8,3 milioni, in significativo miglioramento rispetto ad euro 1,2 milioni del precedente esercizio. Il Risultato netto adjusted dell'esercizio 2018 è pari a euro 25,3 milioni, in significativo miglioramento rispetto al risultato di euro 12,7 milioni del precedente anno.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti, che si terrà in un'unica convocazione il 26 aprile 2019, la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,65 per azione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gamenet rispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Gamenet. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,01.