Il mercato del lavoro rallenta. Tasso disoccupazione al 10,6% nel 4° trimestre

(Teleborsa) -per il quinto anno consecutivo (+192 mila occupati) – sia nei valori assoluti sia nel tasso – che coinvolge anche i giovani di 15-34 anni e beneficia soprattutto dell'aumento del(+325 mila occupati a tempo determinato). Un aumento accompagnato anche da un(-151 mila disoccupati e tasso in diminuzione di 0,6 punti) e da una(-125 mila).Anche ilha segnatonel corso dell'anno, portandosidi fine 2017.Se nel corso dell’anno il quadro del mercato del lavoro evidenzia un andamento nel complesso positivo,infattisi osserva unarispetto al trimestre precedente (-36 mila pari a -0,2%), anche se il(rispetto al quarto trimestre 2018) conferma una(+87 mila pari a +0,4%).L'aumento è dovuto alla crescita deie degli(+200 mila e +12 mila rispettivamente) mentre(-125 mila); l’incidenza dei dipendenti a termine sul totale dei dipendenti raggiunge nel 2018 il 17,1% (+1,1 punti).Queste dinamiche congiunturali del mercato del lavoro risentono del generale peggioramento dell'economia testimoniato una flessione del Pil (-0,1%) per il secondo trimestre consecutivo, dopo quattordici trimestri di espansione.rispetto al trimestre precedentequando il tasso eraal 10,3%; tale andamento si associa a un calo congiunturale e tendenziale del tasso di inattività delle persone con 15-64 anni.La variazione deinel confronto tendenziale,(-105 mila in un anno, -3,6%), seppur adei trimestri precedenti. Miglioramento che interessa entrambi i generi, le diverse aree territoriali e tutte le classi di età, a eccezione degli over50. Dopo la crescita dello scorso trimestre, tornano a diminuire gli inattivi di 15-64 anni (-100 mila in un anno, -0,8%).Dal lato delle imprese,, con un aumento delle posizioni lavorative dipendenti dello 0,3% sul trimestre precedente e dell’1,8% su base annua, sintesi della crescita sia dell’industria sia dei servizi.A fronte dell’aumento delle posizioni lavorative si registra unper dipendente pari allo 0,2% su base congiunturale e allo 0,8% su base annua. Il ricorso allaregistra una variazione ancora negativa ma di minore entità.Ilsia su base congiunturale sia su base annua, rispettivamente di 0,1 e 0,2 punti percentuali.