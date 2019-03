May: "Obiettivo resta Brexit con accordo"

(Teleborsa) - L'. Il giorno dopo la bocciatura dell'accordo,di voler continuare a lavorare in quella direzione, confermando la sua contrarietà a un "no deal" nel voto previsto alle 20 ora italiana.Affondato per la seconda volta l’accordo voluto da May, i deputati britannici sono ora chiamati a esprimersi sulla possibilità di uscire dall'UE senza un accordo.Commentatori e stampa inglese prevedono un netto rifiuto al "no deal" da parte di tutto l'arco parlamentare, a eccezione di quale tory Brexiteer più oltranzista.Dal suo canto, May è tornata ae, nonostante la doppia bocciatura, ha rivendicato il buon lavoro del suo governo.Non è pensabile, ha continuato la premier, abbandonare la strada della Brexit perché "" - come chiede l'Snp in un emendamento - "sarebbe un tradimento della volontà popolare" espressa con il referendum del 2016.