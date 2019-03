Saipem sigla accordo con KitGen per sviluppo tecnologia eolica

Saipem

(Teleborsa) -accelera sulle rinnovabili grazie allaper lo sviluppo, la costruzione e la commercializzazione di unaL'obiettivo dell’accordo è, proprio attraverso l’utilizzo dellaforte e costante presente oltre i 1000 m di altitudine dal livello del suolo, attraversoche genererà fino adi questa tecnologia rispetto a quelle tradizionali sono, poiché il(6-7 mila ore all'anno) e vanta una velocità più costante (15 m / sa 2 kW / m in media), con conseguente aumento della capacità di generazione che sopperisce alla discontinuità del vento, mentre la, quindi implica risparmi significativi nei costi di produzione.Inoltre,dagli aquiloni avrebbe uned potrebbe dare accesso all'energia verde a un. Infine, i generatori possono essere collocati ad una distanza inferiore rispetto alle turbine tradizionali, consentendo di ottenere più energia in unFra gli altri operatori del panorama internazionale che stanno sviluppando il vento in quota, Saipem ha scelto di supportare KiteGen sulla base di una valutazione approfondita dei suoi punti di forza - brevetti per tutte le architetture deep offshore, struttura leggera e sicura, possesso di 40 brevetti in 70 paesi - e per il fatto che i sistemi utilizzati ben si adattano alle attività tradizionalmente svolte da Saipem nelle acque profonde. Tra i possibili sviluppi della tecnologia KiteGen, Saipem sta lavorando anche a una sua possibile applicazione offshore in quanto, per la sua leggerezza, il sistema può essere realizzato anche in acque profonde, dove non è possibile utilizzare turbine eoliche.