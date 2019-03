Wall Street chiude con moderate perdite

Dow Jones

(Teleborsa) -in attesa degli sviluppi sul fronte internazionale, con particolare attenzione allat, mentre la vicenda di Boeing continua a penalizzare l'indice delle Blue Chips americane. A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 25.554,66 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.791,52 punti. Guadagni frazionali per il(+0,52%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,67%),(+0,62%) e(+0,58%). Il settore, con il suo -0,91%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,24%),(+1,12%),(+0,89%) e(+0,81%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+3,07%),(+2,85%),(+2,31%) e(+1,94%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,53%.Affonda, con un ribasso del 3,07%.Crolla, con una flessione del 2,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.