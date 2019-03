Welfare, spesa sale a 143,4 miliardi (8% del PIL). Prima voce la sanità (+11,9%)

(Teleborsa) -È questa la fotografia scattata dal, presentato oggi alladaIl costo sostenuto dagli italiani per ilo scorso anno è stato pari aDati che portano questo comparto a piazzarsi tra le principali industrie del nostro sistema produttivo. Con un, il Welfare supera, infatti, l'industria assicurativa (139,5 miliardi di raccolta tra ramo danni e vita), quella del settore alimentare (137 miliardi di fatturato), e vale circa una volta e mezzo quello della moda (95,7 miliardi) e tre volte e mezzo quello del mobile (41,5 miliardi).Alla base del rapporto vi è un': salute, assistenza ad anziani e persone bisognose di aiuto, assistenza familiare, assistenza ai bambini ed educazione prescolare, istruzione, cultura e tempo libero, supporti al lavoro, previdenza e protezione. Dall'analisi emerge come l'aumento dellesia strettamente legato a una preoccupante. Questo a causa della forte riduzione delle capacità di prestazione che i sistemi pubblici di welfare hanno subìto negli ultimi anni come conseguenza del necessario, con il risultato cheA causa dei grandi squilibri della struttura del welfare familiare italiano, nel quale il peso economico di servizi essenziali risulta particolarmente gravoso per le famiglie meno abbienti, si verificano, dunque,. Il settore più critico è quello dell'con un. Laè, invece, mediamente dele sale al 61,5% per la fascia più debole, con un 17% di rinuncia rilevante che colpisce particolarmente le visite mediche e le cure odontoiatriche. Ilcon figli a scuola o all'universitàLe famiglie rinunciano anche aAl primo posto vi è lae una. Lecostituiscono la seconda area del welfare familiare per volume complessivo con una. Segue, poi, in forte crescita, l'. Qui la spesa sale a(8% delle famiglie). Lvede invece unaLain aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2017. A fronte di un reddito annuo medio rilevato di 30.134 euro,Il paradosso è che l'incidenza delle spese di welfare in proporzione al reddito è maggiore nelle famiglie economicamente più deboli 22% che nelle famiglie agiate (oscillante tra il 16 e il 18,6%).