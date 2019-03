Zignago Vetro, ricavi e redditività in aumento nel 2018

Zignago Vetro

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,11% grazie ai conti di bilancio 2018 che hanno evidenziato ricavi in forte crescita (76,5 milioni, +11,7%) ed un continuo miglioramento della redditività (Ebitda +13,9%; Ebit + 21,1%) grazie ad ottime performance realizzate in tutte le Business Unit.Dividendo proposto all'Assemblea: 0,36 euro per azione (+12,5%) con dividend pay-out pari a circa il 70% del risultato netto consolidato.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,2%, rispetto a -0,86% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,11 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,85. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,37.