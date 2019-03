Andamento positivo per il comparto bancario a Piazza Affari (+1,36%), seduta effervescente per Banco BPM

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

Banco BPM

UBI Banca

BPER

mid-cap

Credito Valtellinese

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banca Finnat

Banco Sardegna Risp

Banca Profilo

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.584,5, e si è poi portato a quota 8.688,8, in aumento dell'1,36% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 96, dopo aver avviato la seduta a 95.Nel, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,29% sui valori precedenti.Effervescente, con un progresso del 3,08%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,58%.Tra leitaliane, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,74%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,19%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,52%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,95%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.