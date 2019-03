De Longhi, chiude in positivo il bilancio del 2018

De Longhi

(Teleborsa) - Il CDA diapprova il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018. Dal documento emergonoche risultano in crescita del 5,4% rispetto al 2017, un, pari al 15,1% dei ricavi, e unin aumento del 2,3%.Anche la posizione finanziaria netta è attiva per 228,1 milioni, dopo gli investimenti fatti nell'anno per 66,4 milioni e dividendi per 149,5 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto inoltre la distribuzione di un, corrispondenti ad un importo totale di 55,3 milioni e ad un Pay-out ratio del 30%.Per quanto riguarda leil management prevede unad un tasso mid single digit ed un EBitda adjusted in miglioramento in valore assoluto.