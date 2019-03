Edili, venerdì sciopero generale per lo sblocca cantieri

(Teleborsa) - Sarannoche venerdì 15 marzo sfileranno inin occasione dello sciopero generale indetto dalle maggiori sigle sindacali.Tutti i comparti del settore (cemento, legno, laterizi, lapidei), che rappresentano oltresono mobilitati da mesi con assemblee, presidi e manifestazioni per chiedere all'esecutivo di, e sono riusciti a ottenere un incontro a ridosso della manifestazione.Il corteo, in programma dalle ore 15, sarà così preceduto alle 13 da un vertice tra i"Come sindacato delle costruzioni andremo al confronto con la piattaforma alla base dellosciopero che a questo punto diventa ancora più importante per sostenere le proposte del mondo del lavoro", si legge in una dichiarazione congiunta dei segretari generali di Feneal Filca Fillea.Secondo uno, mentre nello stesso periodo il valore delle costruzioni nel Pil è passato dal 29% al 17%.Secondo i calcoli del sindacato, riprendere le costruzione anche con lo sblocca cantieri permetterebbe di recuperare quanto perso in questi anni.Tanti i messaggi di solidarietà pervenuti ai sindacati delle costruzioni di Cgil Cisl Uil, tra cui quelli delle federazioni mondiale ed europea (Bwi e Fetbb) e di numerosi paesi: Romania, Serbia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Svezia, Argentina, Sud Corea, Russia, Ucraina, Australia, Myanmar.Tante anche le presenze in piazza, a partire dai segretari generali confederali e tanti segretari e rappresentanti delle altre categorie Cgil Cisl Uil.