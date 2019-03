Gefran chiude 2018 con utili in crescita a doppia cifra

Gefran

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto pari di 8,2 milioni di Euro, in crescita del 18,8% rispetto al 2017. Il CdA proporrà all’Assemblea la distribuzione ai soci di un dividendo pari ad Euro 0,32 per ogni azione detenuta.Nel corso dell'esercizio, la società ha riportato ricavi per 135,6 milioni di Euro (+5,4% rispetto al 2017), l'EBITDA è positivo per 20,1 milioni di Euro ed in crescita del 5,4%, mentre l'EBIT sale del 23,3% a 13,7 milioni di Euro.Posizione Finanziaria Netta negativa e pari a 4,5 milioni di Euro (in linea rispetto al 2017).