Rai Way annuncia utili 2018 per 59,7 milioni

(Teleborsa) -

Rai Way, la società che detiene e gestisce le torri di trasmissione della TV pubblica, ha chiuso il 2018 con un utile netto di 59,7 milioni, in aumento del 6,2% rispetto all'esercizio 2017. Proposto un dividendo di 21,96 eurocent per azione, corrispondente ad un valore complessivo in linea con l’Utile netto 2018 e ad un dividend yield del 4,6%.



I ricavi core si attestano a 217,7 milioni, in crescita dello 0,7% rispetto ai 216,2 milioni dell’esercizio 2017. I ricavi riconducibili a RAI, pari a 184,6 milioni, riflettono l’indicizzazione all’inflazione e beneficiano del contributo di 6,8 milioni derivante dai servizi evolutivi. I ricavi da clienti terzi si attestano a 33,1 milioni.



L’Adjusted EBITDA cresce del 2,4% a 118,3 milioni, mentre l’Utile operativo (EBIT) è pari a € 83,8 milioni, in crescita del 3% rispetto al 2017.



Nell’esercizio 2018 gli investimenti sono stati pari a 27 milioni, di cui 7,6 milioni legati ad attività di sviluppo (23,7 milioni dell’esercizio 2017, di cui 11,2 milioni in attività di sviluppo ed M&A).0



La posizione finanziaria netta è negativa per 16,6 milioni (disponibilità liquide nette), in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2017 quando si è registrato un indebitamento finanziario netto di 4,8 milioni, confermando una solida generazione di cassa.