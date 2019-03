Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

energia

beni industriali

United Health

United Technologies

American Express

Intel

Home Depot

Walt Disney

Take Two Interactive Software

Mercadolibre

Nvidia

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Regeneron Pharmaceuticals

Microchip Technology

Micron Technology

Lam Research

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,58% a 25.702,89 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.810,92 punti. In rialzo il(+0,77%), come l'S&P 100 (0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,10%),(+1,09%) e(+0,92%).del Dow Jones,(+2,59%),(+1,59%),(+1,55%) e(+1,49%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tra i(+6,88%),(+5,06%),(+3,75%) e(+3,49%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.