Borse asiatiche positive

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in positivo per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha beneficiato della svalutazione dello yen che ha dato slancio ai titoli dell'export. Il Listino nipponico ha beneficiato inoltre del mantenimento della politica espansiva della BoJ.Nel frattempo gli investitori attendono sviluppi dalle negoziazioni sul commercio internazionale in corso tra Cina e Stati Uniti.A Tokyo, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,77% a 21.450,85 punti, mentre il Topix ha portato a casa un rialzo dello 0,89% a 1.022,19 punti. Bene inoltre la borsa di Seoul con un +0,85%.In verde anche le borse cinesi, con Shanghai che sale dell'0,81% e Shenzhen dell'1,09%. Taiwan +0,88%.Deboli le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che balza dello 0,82% e Jakarta dello 0,80%. In controtrend Bangkok -0,47%. Appena sopra la parità Singapore +0,02% e Kuala Lumpur lo 0,15%.Tonica Mumbay (+0,54%), mentre Sydney lima 0,06%.