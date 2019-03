Trasporto aereo in forte crescita nel 2018

(Teleborsa) -- passeggeri +5,8%, movimenti +3,6% nel 2018 - e la necessità di iper adeguarsi a volumi di traffico in persistente crescita nei prossimi anni. E' quanto emerso dall'incontro fra l'e gli, tenutosi alla presenza del, in occasione dell’avvio della stagione estiva a fine marzo.L'incontro, convocato dal neo presidente ENAC,, mirava ad ungenerale preventivo di tutto il comparto per garantire e innalzare ulteriormente ladel volo e ladei servizi resi agli utenti. Di qui la sollecitazione rivolta agli operatori a rendere sempre più sicuri e fluidi i voli, ridurre al minimo i disagi, garantire la qualità dei servizi ed i diritti dei passeggeri, con particolare riguardo ad anziani e soggetti non autosufficienti."Ilè ine l’Italia deve essere in grado di raccogliere al meglio la sfida: ne va della nostra immagine, della nostra forza attrattiva, ma anche della nostra salute economica in generale", ha affermato il, ricordando che ile che le "prestazioni" del settore aereo "rappresentano il biglietto di presentazione del nostro Paese" ai turisti stranieri.Ilha sottolineato l'importanza diin un settore in forte crescita,. "La stagione estiva è il momento più impegnativo per il traffico aereo", ha affermato il neo Presidente , aggiungendo che questo richiede il "massimo coinvolgimento di tutti i player che devono prestare ancor più attenzione per, in entrambe le declinazioni di safety e security"."Anche l’ENAC farà, come di consueto, la sua parte di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo del settore”, ha aggiunto Zaccheo. Il, ha poi aggiunto che "per quanto riguarda la sicurezza del volo, come da mandato istituzionale, effettueremo un monitoraggio continuo sui nostri operatori, mantenendo anche il coordinamento con le Autorità estere dei vettori maggiormente operativi sul nostro territorio”.Nel corso dell’incontro, l’ENAC ha presentato alcuni dati relativi al traffico aereo, alle stime di crescita, alla sicurezza, agli investimenti, ai diritti dei passeggeri, ai contatti ricevuti dal Numero Verde dell’Ente.Sono stati anticipati alcuni dati preliminari 2018 dell'Ente, che mostrano una, un traffico per merce e posta in consolidamento a poco meno di 1,1 milioni di tonnellate, eE secondo i dati di, l'associazione che rappresenta i maggiori aeroporti italiani, la crescita è confermata anche per l’inizio del 2019: Passeggeri + 4,9% e Movimenti +5% rispetto a gennaio 2018.Secondo le stime di Eurocontrol, nel 2040 ci saranno 16,2 milioni di voli all’anno con un aumento del 53% rispetto a oggi. Ciò comporterà, per l’area ECAC, una crescita media annua del traffico aereo dell’1,9%. Tale crescita non risulta adeguatamente supportata dagli interventi oggi programmati sugli scali europei. Tutto il sistema aereo deve prepararsi per far fronte all’incremento della domanda.Nel mondo continuano a registrarsi. Si riportano alcuni numeri medi relativi ai ratei con aeromobili di differenti generazioni: quelli di prima generazione avevano un rateo di circa 10 incidenti per milione di partenze, quelli di seconda generazione di circa 2 incidenti per milione, quelli di terza di 0,16 incidenti per milione di partenze e, nella quarta generazione, sono arrivati i comandi di volo elettronici e la massiccia introduzione di computer che assistono il pilota in tutte le condizioni di volo, portando ilper milione di partenze.Nel periodo 2012 – 2016 i Contratti di Programma in deroga (sistemi aeroportuali di Roma e Milano e aeroporto di Venezia) hanno portato a. Nel periodosono previsti investimenti per i Contratti di Programma in deroga di 3 miliardi. Quelli pianificati per tutti gli altri scali sono 800 milioni.Ilin questo periodo è ddi euro.Uno dei temi clou è anchedei trasporti da e per gli aeroporti, fortemente appoggiata dall'ENAC in questi ultimi anni.