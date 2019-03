Decretone in Aula. Possibile richiesta fiducia del governo

(Teleborsa) - Il, ovvero il provvedimento che disciplina Reddito di Cittadinanza e Quota 100,dopo aver ricevuto l'OK delle commissioni nel weekend.La discussione generale ha preso il via attorno alle 11, magiacché gli. E' prevista una decina di ore di dibattito, mentre è possibile che ilnel pomeriggio di domani, 19 marzo, con laFrattanto, il provvedimento ha ricevuto il via libera dalle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera che hanno introdotto diverse novità. Fra le modifiche apportate quella che estende il riscatto della laurea agli over 45, quella che estende la platea della pensione di cittadinanza ai nuclei con disabili, la stretta sui finti genitori single.E ancora, l'inclusione nella platea del reddito dei "working poor" (autonomi a basso reddito), la pensione di cittadinanza senza card, l'assunzione di 3.000 navigator e la possibilità di presentare domanda per il reddito ai patronati.