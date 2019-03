ENEA, Studio sul lavoro a distanza: già coinvolti 3500 dipendenti PA

(Teleborsa) -. L'obiettivo è di conoscere l’impatto di queste due nuove forme di organizzazione del lavoro su qualità della vita e sostenibilità urbana.Finora l'indagine ha raggiunto oltre 3.500 tra telelavoratori e smart worker dipendenti di amministrazioni pubbliche del Nord e del Centro, tra le quali il Comune di Genova e la Regione Liguria, che hanno gestito le difficoltà di spostamento dei lavoratori dopo il crollo del ponte Morandi ricorrendo anche al lavoro a distanza.. Alle amministrazioni che aderiranno all'indagine, ENEA fornirà una stima dei chilometri, dei consumi e delle emissioni evitate grazie al telelavoro e allo smart working, per valutare il proprio contributo alla riduzione dell’impatto sull'ambiente."Basterebbe anche un solo giorno a settimana di smart working per i tre quarti dei lavoratori pubblici e privati che utilizzano l’automobile per ridurre del 20% il numero di km percorsi in un anno - spiegadell'Unità Studi, Valutazioni e Analisi di ENEA - . In questo modo si otterrebbe un, con un significativo impatto positivo sulla salute della popolazione".