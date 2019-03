Flat Tax, nuovo motivo di frizioni nella maggioranza

(Teleborsa) - Nuovo terreno di scontro nella maggioranza di governo. Questa volta è laa scatenare qualche malumore, specie dopo lo studio del MEF sui costi dell’estensione della tassa alle famiglie Per, iarrivati dal ministero sarebbero, come ha dichiarato in un’intervista a Rtl. Secondo il vicepremier, “per la prima fase della Flat tax per le famigliei e sarebbe una”.Anche, sottosegretario alle Infrastrutture e ideatore della flat tax, le cifre non sarebbe corrette. "Non so se esista uno studio perché non l'ho mai visto, ma se anche esistesse non può riferirsi alla nostra proposta di Flat tax:che hai e si riferisce ad un intervento di riduzione dell'imposta per tutte le famiglie fino a 50 mila euro di reddito”, aveva dichiarato in una nota.Per, invece, lasembrerebbe una dellee realizzarla richiederà l’accordo tra la maggioranza. "Noi come M5S abbiamo lavorato a unaattraverso il coefficiente familiare e in questo senso si individuerà un, ne sono certo”.