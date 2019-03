In vendita l'indice del settore alimentare italiano (-0,71%)

comparto alimentare a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rosso per ilche si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 95.380,3 in calo di 674,7 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 587, dopo un inizio di seduta a 586.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto alimentare, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.