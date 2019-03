INPS, Tridico nominato Presidente e Morrone Vice

(Teleborsa) - Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze,, ha attribuito ai poteri delLo annuncia l'Istituto, ricordando che Tridico è Professore ordinario in Politica economica presso l’Università Roma Tre e coordinatore del corso di Laurea Magistrale 'Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare’ presso il Dipartimento di Economia, dove è anche Professore di Economia del lavoro dal 2009.Il neoeletto Presidente dell'INPS ha anche svolto attività di ricerca in diverse Università europee e negli Stati Uniti. È anche titolare della cattedra Jean Monnet dell’UE in “Economic Growth and Welfare Systems” e ha ottenuto un finanziamento da parte dell’UE per l’apertura di un Centro di Ricerca di Eccellenza Jean Monnet denominato “Labour, Welfare and Social Rights”, di cui è direttore.Col medesimo decreto interministeriale è stato, dirigente dell’Istituto e già direttore generale dell'ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (dal 2015 al 2017) e del fondo di previdenza complementare Agrifondo (dal 2015 al 2017).Adriano Morrone è professore a contratto di Sicurezza sul Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss Guido Carli di Roma e docente presso il Corso di specializzazione "Il lavoro nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario", Facoltà di economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".