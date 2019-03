PharmaNutra firma nuovi accordi con Renapharma e Fresenius Kabi Austria

PharmaNutra

(Teleborsa) - Continua il processo di espansione sui mercati esteri per, azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, che la scorsa settimana ha comunicato agli azionisti i dati di bilancio 2018, caratterizzati da una crescita a doppia cifra, con ricavi pari a 46,7 milioni di Euro (+23% rispetto al 2017).Le ultime novità in ambito internazionale riguardano i prodotti della linea Cetilar, la crema a rapido assorbimento ideale per ridurre la sintomatologia dolorosa di articolazioni e di muscoli dovuta a traumi, che nei prossimi mesi farà il suo debutto su tre importanti mercati comunitari. E del nuovo Ultramag, il complemento nutrizionale di magnesio realizzato grazie all’esclusiva Tecnologia Sucrosomiale proprietaria.Grazie all'accordo firmato con Renapharma, già consolidato partner di PharmaNutra dal 2014 per la distribuzione di SiderAL Forte nella penisola scandinava, Cetilar sarà presto disponibile anche in Svezia e Norvegia. Inoltre, l'azienda fondata nel 2003 dai fratelli Lacorte ha stipulato un nuovo contratto anche con Fresenius Kabi Austria per lanciare sul mercato austriaco Oleovital® Magnesium (Ultramag) e Oleovital Cetilar. I due nuovi prodotti andranno ad aggiungersi alla linea di complementi nutrizionali di ferro SiderAL, di cui Fresenius Kabi ha la distribuzione in esclusiva per il mercato austriaco da diversi anni.Il raggiungimento di questi due nuovi accordi rappresenta un importante passo in avanti nel processo di crescita internazionale della linea di prodotti Cetilar, un prodotto innovativo e brevettato, conosciuto soprattutto nel mondo dello sport grazie alle numerose partnership stipulate negli ultimi anni. PharmaNutra S.p.A. è, infatti, main sponsor del Parma Calcio in Serie A, della scuderia Cetilar Racing impegnata nella 24 Ore di Le Mans e nel World Endurance Championship, nonché della celebre regata velica 151 Miglia-Trofeo Cetilar.