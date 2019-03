Solo un disoccupato su 5 nei centri di impiego, lavoro si cerca con parenti e amici

(Teleborsa) -si è rivolto aiper trovare un lavoro, mentre oltre. È quanto emerge dai datirelativi al IV trimestre del 2018: nel dettaglio, solo il 20,8% di chi cerca lavoro si è rivolto al pubblico (), segnando il punto più basso dal 2004 e con un calo di 4,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2017.Il dato è importante in vista dell’introduzione delche vede nei centri per l’impiego un punto centrale.Stando alle rilevazioni Istat, sono invece oltrele persone che si sonoper trovare un lavoro, l’85% del totale, in crescita rispetto all’83,3% del 2017.In dettaglio,il numero delle(26,1% del 2018 contro il 31,5% del quarto trimestre del 2017 e il 56% nel 2004),invece la percentuale dela cui si rivolge il 59% ( 56,9% nel quarto trimestre 2017, il 20,4% nel quarto trimestre 2004).con il 66,7% dei disoccupati che invia personalmente il(49,1% nel 2004), mentre(11,2% nel 2018, 14,8% nel 2017)(2,3% nel 2018 contro il 2,4% del 2017).Stando ai dati, ilperché non porta i risultati sperati: nel 2017 solo il 2,4% degli intervistati ha ritenuto utile rivolgersi ai centri di impiego (1,8% nelle regioni del Nord, 2,8% al Sud), mentre per il 40,7%, (50,3% per chi ha la licenza media) sono stati iad aprire le porte del mondo del lavoro.