Somec, acquisiti nuovi contratti pluriennali per oltre 26 milioni di euro

Somec

(Teleborsa) -, ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo superiore ai 26 milioni di euro, considerando anche gli ordini in opzione, nell’ambito Marine Glazing.Gli ordini ricevuti entrano nell’order book di Somec sin dal 2020 e riguardano 7 progetti di nuove costruzioni – new building – nell’ambito di involucri vetrati – Marine Glazing – per un ammontare complessivo superiore ai 26 milioni di euro.In particolare,il cantiere Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire in Francia, ha scelto Somec per le quattro navi WorldClass di MSC, con consegna prevista per il 2022 e 2024. L’ordine comprende l’opzione per due ulteriori navi con consegna prevista per 2025 e 2026. Sempre con Chantiers de l'Atlantique, per lo stesso armatore, Somec partecipa alla costruzione della quinta nave classeMeraviglia, con consegna prevista per il 2023.Dai cantieri portoghesi West Sea di Viana do Castelo, Somec ha ricevuto l’ordine per le due gemelle di Mistic Cruise, World Voyager e World Navigator, con consegna rispettivamente nel 2020 e 2021.Somec è una società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia,