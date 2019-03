Dennis Mullenburg, CEO Boeing: la sicurezza è sempre la nostra più alta priorità

(Teleborsa) -, preceduto cinque mesi fa dalla caduta in circostanze apparentemente simili di un primo "MAX 8" in Indonesia. Due incidenti allo stesso tipo di nuovo e innovativo aereo che ne hanno provocato la "messa a terra" nel mondo intero in attesa che vengano accertate le cause.del più diffuso velivolo in assoluto nato nel lontano 1967 e costruito in diverse migliaia di esemplari di differenti serie, che ne hanno fatto l'aereo più diffuso del mondo.già sulla carta, con un numero di ordini che supera le 5.000 unità da parte di aerolinee di ogni parte del mondo, di cui poco più di 300 a oggi consegnate. Comprensibile quindi la "preoccupazione" del costruttore Boeing, e degli stessi Stati Uniti d'America con la necessità di "far presto" nel dare risposte certe ai tanti interrogativi in modo da eliminare ogni ragionevole dubbio sulla sicurezza d questi aerei.faccia parte della nostra pratica standard l'esame della progettazione e dell'utilizzo del nostro aeromobile e, quando necessario,"Mentre gli investigatori continuano a lavorare per stabilire conclusioni definitive - ha aggiunto il CEO della casa di Seattle -. Continuiamo inoltre a fornire assistenza tecnica come richiesto e. In conformità con il protocollo internazionale,