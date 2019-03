Digital Value, utile pro forma sale a 14,8 milioni nel 2018

Digital value

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2018 conpari a circa, in crescita del 15,1% rispetto all'esercizio precedente. L'del Gruppo si attesta a, con un Ebitda Margin pari all'8,1% sui ricavi netti e con una crescita del 21,2% rispetto al risultato pro-forma 2017. Ldi attesta a, con una crescita del 37%.Avendo il Consiglio constatato un raggiungimento positivo dell'Ebitda consolidato e del PNF sopra gli obiettivi accrescitivi indicati dall'art 6.7 dello Statuto, si sono verificati i presupposti per lain altrettante azioni ordinarie della società. Queste rimarranno soggette a loco up con divieto di trasferimento per i 36 mesi decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni (8 novembre 2018).di Digital Value ha commentato: "In una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale da parte del nostro mercato di riferimento, conseguiamo una crescita superiore alle aspettative sia a livello di ricavi che di redditività, con risultati ottenuti grazie al commitment ed alla professionalità del nostro capitale umano. Abbiamo traguardo con successo l'integrazione industriale delle società costituenti il Gruppo Digital Value e proseguiremo la gestione con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la nostra organizzazione a beneficio di tutti gli stakeholders".