Eni, nuova scoperta olio e gas nel Mare del Nord Norvegese

(Teleborsa) - Il Mare del Nord Norvegese è generoso con, congiuntamente detenuta da Eni (69,6%) e(30,4%), ha annunciato una. La scoperta è stata effettuata con il pozzo 24/9-14S e un seguente side track 24/9-14A nel prospect esplorativo denominato. Vår Energi AS detiene il 20% di interesse partecipativo nella licenza dove Aker BP è l'operatore con il 60% e Lundin Norway AS è l'altro partner con il 20%. Froskelar è situata circa 4 Km a nord ovest del campo di Bøyla Field e 225 km a ovest di Stavanger in profondità d'acqua di 120 m. Il pozzo è stato perforato con l'impianto Scarabeo 8.Il pozzo 24/9-14S è stato perforato fino ad una profondità verticale di 2097 m incontrando vari livelli mineralizzati a olio e gas nelle arenarie Paleoceniche dell'Hordland Group, con buone proprietà petrofisiche, interpretate come "Injectites". Il pozzo ha provato una colonna di idrocarburi di 68 m di cui 38m mineralizzata a olio. Il side track orizzontale 24/9-14A ha incontrato una successione di 540 m di sabbie con buona qualità, verificando i contatti tra i fluidi. È stata condotta un’intensa campagna di acquisizione dati e campionamenti di fluidi.. Una parte della scoperta si potrebbe estendere in acque britanniche. La scoperta può essere collegata alle vicine infrastrutture esistenti nell'area di Alvheim.Non festeggia il titoloa Piazza Affari: +0,56%.