Il settore automotive dell'Italia brillante (+1,87%), guizzo positivo per Fiat Chrysler

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Fiat Chrysler Automobiles

mid-cap

Brembo

Piaggio

Pininfarina

Immsi

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 191.617,8, balzando dell'1,87% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 8 punti, dopo un avvio a quota 472.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,10%.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,93%.avanza dello 0,53%.Tra ledi Piazza Affari, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,86%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,80%.